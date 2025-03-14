Meteoroloji’den flaş uyarı: Kar yağışı ve sert soğuk kapıda!
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı.
Son günlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde yaz aylarını aratmayan sıcaklıklar kaydedilirken, hafta sonu itibarıyla hava durumunda dramatik bir değişim yaşanacak.
Meteoroloji uzmanları, Karadeniz’den gelen kuvvetli bir soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını ve sıcaklıkların hızla düşeceğini belirtiyor.
Bu ani değişimle birlikte pek çok şehirde kar yağışı görülebilirken, İstanbul’da da kar sürprizi yaşanabilir.
Hava durumu aniden değişiyor! Sıcaklıklar bir günde 22 derece düşecek
Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre, hafta sonu sıcaklıkların zirve yapmasının ardından, pazartesi gününden itibaren keskin bir düşüş yaşanacak.
Cumartesi günü İstanbul’da 27 dereceye kadar çıkan sıcaklık, çarşamba günü 5 dereceye kadar düşecek. Bu da sıcaklıkların bir gün içinde 22 dereceye kadar gerilemesi anlamına geliyor.
Aynı şekilde Ankara’da 27 dereceyi bulan sıcaklık, önümüzdeki hafta 5-6 dereceye düşecek. İzmir, Bursa, Konya ve Eskişehir’de de sıcaklıkların aniden düşeceği belirtiliyor.
Özellikle Trakya, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığında sert bir düşüş yaşanması beklenirken, Doğu Anadolu’da ise bu düşüşle birlikte yoğun kar yağışları gözlemlenebilir.
Mart ayında yaz havası! Sıcaklık rekorları kırılıyor
Mart ayının ilk yarısında Türkiye genelinde yaz aylarını aratmayan sıcaklık değerleri ölçüldü.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, "Bu hafta sonu, Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşacak" dedi. Güneyden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak.
Özellikle Adana, Kocaeli, Sakarya, Aydın ve Manisa gibi şehirlerde termometreler 30 derecenin üzerine çıkarken, İstanbul’un iç kesimlerinde sıcaklığın 27-28 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, soğuk hava dalgasının 19 Mart’tan itibaren etkisini artıracağını ve 22-23 Mart’a kadar devam edeceğini belirtti. Ancak, bu soğuk havanın ardından sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlayacak.
Kıyı kesimlerde ise sıcaklıklar 21-24 derece aralığında seyredecek. Ankara’da da 27 dereceyi bulması beklenen sıcaklık, pazartesi gününden itibaren sert bir şekilde düşecek.
Soğuk hava ne kadar sürecek? Uzmanlar açıkladı
Hava sıcaklıklarındaki bu keskin düşüş yaklaşık 4-5 gün boyunca etkisini sürdürecek.
Kar yağışı geri dönüyor! Uzmanlar tarih verdi
Soğuk hava dalgasının etkisiyle, birçok şehirde kar yağışı görülecek. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, özellikle 19 ve 20 Mart tarihlerine dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:
"Batı Karadeniz, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı bekliyoruz. Ayrıca, Akdeniz ve Ege’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı ihtimali var. İstanbul’da da zaman zaman havada kar görülebilir ancak zeminde tutması zor görünüyor."
Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu’nun iç bölgelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
İstanbul için ise "Çok soğuk ve yağışlı bir hafta bizi bekliyor. İlk olarak pazartesi gününden itibaren Trakya’dan başlayarak yağışlar görülecek. Yağmur, ilerleyen günlerde yerini sulu kara ve yer yer kar yağışına bırakabilir" ifadeleri kullanıldı.
Yani, hafta sonu yazı anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni haftada kış geri dönecek. Ancak Mart ayının son haftasında sıcaklıklar tekrar bahar değerlerine ulaşacak.