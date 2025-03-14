Meteoroloji’den flaş uyarı: Kar yağışı ve sert soğuk kapıda!

Kar yağışı geri dönüyor! Uzmanlar tarih verdi

Soğuk hava dalgasının etkisiyle, birçok şehirde kar yağışı görülecek. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, özellikle 19 ve 20 Mart tarihlerine dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Batı Karadeniz, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı bekliyoruz. Ayrıca, Akdeniz ve Ege’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı ihtimali var. İstanbul’da da zaman zaman havada kar görülebilir ancak zeminde tutması zor görünüyor."