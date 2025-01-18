Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek.