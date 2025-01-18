Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji, Karadeniz’de sağanak yağış, Doğu Anadolu ve Karadeniz çevresinde ise kar yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara çığ tehlikesi ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Mert Sagit Mert Sagit
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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin kuzey bölgelerinde yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını bildirdi.

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 2

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek.

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 3

İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları, pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine dikkat çekildi.

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 4

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara
Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 5

İstanbul: 2°C / 10°C
Çanakkale: 3°C / 11°C
Edirne: -2°C / 10°C

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 6

Ege
Genellikle parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis ihtimali var.

İzmir: 7°C / 15°C
Denizli: 5°C / 14°C
Afyonkarahisar: -2°C / 8°C

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 7

Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu.

Antalya: 8°C / 20°C
Adana: 4°C / 19°C
Mersin: 8°C / 18°C
C

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 8

İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu. Pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Ankara: -1°C / 8°C
Konya: -2°C / 8°C
Sivas: -4°C / 6°C

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 9

Batı Karadeniz
Parçalı ve yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bolu: -2°C / 8°C
Düzce: 0°C / 11°C
Zonguldak: 4°C / 9°C

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 10

Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 11

Samsun: 7°C / 10°C (Yağmurlu)
Trabzon: 6°C / 10°C (Yağmurlu, yüksek kesimler karlı)
Artvin: 1°C / 4°C (Kıyılar yağmurlu, iç kesimler karlı)
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevresinde kar yağışı bekleniyor. Bölgede buzlanma ve çığ riski bulunuyor.

Erzurum: -11°C / -3°C
Kars: -12°C / -4°C
Van: -7°C / 1°C

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Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu - Resim: 12

Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu. Pus ve yer yer sis görülebilir.

Diyarbakır: 1°C / 11°C
Gaziantep: 1°C / 13°C
Şanlıurfa: 4°C / 13°

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