Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumu
Meteoroloji, Karadeniz’de sağanak yağış, Doğu Anadolu ve Karadeniz çevresinde ise kar yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara çığ tehlikesi ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin kuzey bölgelerinde yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını bildirdi.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları, pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine dikkat çekildi.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
İstanbul: 2°C / 10°C
Çanakkale: 3°C / 11°C
Edirne: -2°C / 10°C
Ege
Genellikle parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis ihtimali var.
İzmir: 7°C / 15°C
Denizli: 5°C / 14°C
Afyonkarahisar: -2°C / 8°C
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 8°C / 20°C
Adana: 4°C / 19°C
Mersin: 8°C / 18°C
C
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu. Pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Ankara: -1°C / 8°C
Konya: -2°C / 8°C
Sivas: -4°C / 6°C
Batı Karadeniz
Parçalı ve yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Bolu: -2°C / 8°C
Düzce: 0°C / 11°C
Zonguldak: 4°C / 9°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Samsun: 7°C / 10°C (Yağmurlu)
Trabzon: 6°C / 10°C (Yağmurlu, yüksek kesimler karlı)
Artvin: 1°C / 4°C (Kıyılar yağmurlu, iç kesimler karlı)
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevresinde kar yağışı bekleniyor. Bölgede buzlanma ve çığ riski bulunuyor.
Erzurum: -11°C / -3°C
Kars: -12°C / -4°C
Van: -7°C / 1°C
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu. Pus ve yer yer sis görülebilir.
Diyarbakır: 1°C / 11°C
Gaziantep: 1°C / 13°C
Şanlıurfa: 4°C / 13°