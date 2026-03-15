Meteorolojiden kritik bayram uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram haftasında hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşeceğini ve yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye, Ramazan Bayramı’nı mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar ve yağışlı bir hava dalgasıyla karşılamaya hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, hafta ortasından itibaren sıcaklıklar kademeli olarak azalacak;

Arife günü ve bayramın birinci gününden itibaren ise yağışlar yurt genelinde yayılacak.

DOĞUDA KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Yeni haftanın ilk günlerinde yurdun doğu kesimlerinde sert hava koşulları etkili olacak. Pazartesi günü Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da kar yağışı beklenirken, bölge genelinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Bayram tatili planı yapan vatandaşlar için üç büyük ildeki tahminler şu şekilde açıklandı:

İstanbul: Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklığın 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Ankara: Perşembe gününe kadar parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklık en yüksek 17 derece tahmin ediliyor.

İzmir: Hafta ortasına kadar parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken, sıcaklığın 19 derece seviyelerinde kalacağı öngörülüyor.

Yurdun batı kesimlerinde hafta ortasına kadar parçalı bulutlu seyredecek olan hava, bayramın birinci günüyle birlikte yerini sağanak yağışlara bırakacak.

Meteoroloji, yağışlı havanın bayram tatili boyunca etkisini sürdüreceğini vurgulayarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

