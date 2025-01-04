Meteoroloji'den kritik uyarı: Saat verip il il uyardı

- 2 yıl önceki gibi yoğun bir kar yağışı beklemek zor, ancak yine de belli olmaz. Bu yıl La Nina etkisi vardı, ancak çok güçlü değildi. Kasım ayından itibaren yaptığımız değerlendirmelerde, Ocak ayının 2. haftasına doğru kar yağışının artabileceğini öngörüyorduk.