Meteoroloji'den kritik uyarı: Saat verip il il uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak için önemli hava durumu uyarıları yaptı. Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde yağışların etkili olması beklenirken, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı da dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
. Özellikle Zonguldak, Bartın, İzmir ve Muğla çevrelerinde şiddetli yağış riski öne çıkıyor. İşte ayrıntılı hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Karadeniz’in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun kuzeyinde ve Batı Akdeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Kritik bölgeler: İzmir, Aydın, Zonguldak ve Bartın
Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış, Muğla çevrelerinde ise şiddetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Buzlanma ve Çığ Uyarısı
Ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Bu bölgelerde seyahat edeceklerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatılıyor.
Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu
Hava Sıcaklığı: Kuzeydoğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Rüzgar: Güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak yağış alan bölgelerde yer yer kuvvetli rüzgarlar etkili olabilir.
Meteoroloji’den Kritik Uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevresinde ise yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarının özellikle ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.
İstanbul’a Kar Yağacak mı?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında yaptığı değerlendirmede şu açıklamalarda bulundu:
- 2 yıl önceki gibi yoğun bir kar yağışı beklemek zor, ancak yine de belli olmaz. Bu yıl La Nina etkisi vardı, ancak çok güçlü değildi. Kasım ayından itibaren yaptığımız değerlendirmelerde, Ocak ayının 2. haftasına doğru kar yağışının artabileceğini öngörüyorduk.
- 5 Ocak civarında Türkiye’nin Batı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. 9 Ocak gibi de yeni bir sistem gelerek Batı bölgelerinde yağışa neden olabilir."