Meteoroloji'den o bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri yayımlandı. 3 bölgeye gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 3 bölgeye gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il detaylar...
3 BÖLGEYE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.06.2023 Çarşamba Günü İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak çevreleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
14.06.2023 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar kuzeydoğu kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Osmaniye çevreleri, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: mgm.gov.tr