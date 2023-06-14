Meteoroloji'den o bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı

3 BÖLGEYE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.06.2023 Çarşamba Günü İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak çevreleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.