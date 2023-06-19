Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Akşam saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon’un batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon’un iç ve doğusu ile, Rize ve Artvin’de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.