Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri yayımlandı. O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...

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Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı - Resim: 1 1 6

Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı - Resim: 2 2 6

Akşam saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon’un batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon’un iç ve doğusu ile, Rize ve Artvin’de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı - Resim: 3 3 6

Gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı - Resim: 4 4 6

Çorum, Amasya ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.