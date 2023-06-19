Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri yayımlandı. O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylar...
Akşam saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon’un batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon’un iç ve doğusu ile, Rize ve Artvin’de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çorum, Amasya ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.