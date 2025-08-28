Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı! İşte bölge bölge hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! İşte bölge bölge hava tahminleri

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava Sıcaklığı
İç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgâr
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgâr bekleniyor.



Uyarılar
⚠️ Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuvvetli esmesi beklendiğinden vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.



🌤️ 28 Ağustos 2025 Hava Durumu



MARMARA 🌤️

Az bulutlu ve açık. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat).

İSTANBUL 🌤️ 29°C, açık
EDİRNE 🌤️ 31°C, açık



KIRKLARELİ 🌤️ 28°C, açık
ÇANAKKALE 🌤️ 30°C, açık



EGE ☀️

Az bulutlu ve açık. Kuzey kıyılarda rüzgâr kuvvetli.

İZMİR ☀️ 35°C, açık
MUĞLA ☀️ 35°C, açık




DENİZLİ ☀️ 37°C, açık
AFYONKARAHİSAR ☀️ 30°C, açık



AKDENİZ 🌥️

Doğu kesimler parçalı bulutlu, diğer yerler açık.

ANTALYA 🌤️ 33°C
ADANA 🌥️ 36°C



HATAY 🌥️ 31°C
BURDUR 🌤️ 35°C




İÇ ANADOLU 🌤️

Az bulutlu ve açık.

ANKARA 🌤️ 29°C
KONYA 🌤️ 29°C



ESKİŞEHİR 🌤️ 31°C
NEVŞEHİR 🌤️ 26°C



BATI KARADENİZ 🌤️

Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu.

BOLU 🌤️ 29°C
DÜZCE 🌤️ 30°C



ZONGULDAK 🌤️ 26°C
SİNOP 🌥️ 29°C




ORTA VE DOĞU KARADENİZ 🌦️

Parçalı yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin kıyıları ile iç kesimlerin yükseklerinde yağış bekleniyor.

SAMSUN 🌥️ 30°C
TRABZON 🌦️ 26°C




AMASYA 🌥️ 31°C
TOKAT 🌦️ 33°C



DOĞU ANADOLU ☀️
Az bulutlu ve açık.

ERZURUM ☀️ 33°C
KARS ☀️ 32°C



MALATYA ☀️ 36°C
VAN ☀️ 28°C



GÜNEYDOĞU ANADOLU 🔥

Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR 🔥 40°C
GAZİANTEP 🔥 38°C



MARDİN 🔥 35°C
SİİRT 🔥 40°C

