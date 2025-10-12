Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ekim Pazar hava durumu raporunu paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim Pazar tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Altı ilde sağanak ve kar yağışına karşı sarı kodlu uyarı verildi.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına ineceği tahmin ediliyor.
Rize, Artvin, Trabzon, Erzurum ve Kars çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Rapora göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurun görüleceği açıklandı. Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Tokat, Sivas, Maraş, Osmaniye, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
RÜZGAR SAATTE 60 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu bölgelerinde ise güney ve güneybatıdan eseceği bildirildi.
Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.
Meteoroloji, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmaları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
SARI KOD VERİLEN İLLER
Adana, Hatay ve Osmaniye’de gök gürültülü sağanak; Trabzon, Artvin ve Rize’de ise yoğun yağmur ve kar beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara’da günün ikinci yarısında yağışlar etkisini artıracak. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
İstanbul: 19°C – Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak.
Bursa: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Kırklareli: 19°C – Çok bulutlu.
Çanakkale: 20°C – Parçalı bulutlu.
EGE BÖLGESİ
Ege genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Güney Ege’de kuzeyli rüzgarın saatte 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
İzmir: 23°C – Parçalı bulutlu.
Muğla: 20°C – Parçalı bulutlu.
Afyonkarahisar: 13°C – Çok bulutlu.
Denizli: 20°C – Parçalı bulutlu.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Adana: 24°C – Aralıklı sağanak.
Hatay: 23°C – Kuvvetli sağanak.
Antalya: 27°C – Parçalı bulutlu.
Isparta: 16°C – Parçalı bulutlu.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde kuvvetli yağmur öngörülüyor.
Ankara: 12°C – Çok bulutlu.
Konya: 14°C – Sabah saatlerinde yağmur.
Eskişehir: 13°C – Parçalı bulutlu.
Yozgat: 10°C – Sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak.
Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu: 12°C – Sağanak yağışlı.
Düzce: 15°C – Aralıklı sağanak.
Zonguldak: 16°C – Sabah saatlerinde kuvvetli yağış.
Sinop: 18°C – Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.
Rize: 18°C – Öğleden sonra kuvvetli yağış.
Samsun: 18°C – Aralıklı sağanak.
Tokat: 13°C – Sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış.
Trabzon: 17°C – Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış başlayacak.
Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
Erzurum: 16°C – Akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış.
Kars: 17°C – Gece saatlerinde karla karışık yağmur.
Malatya: 21°C – Öğleden sonra yağışlı.
Van: 19°C – Akşam saatlerinde kuvvetli yağış.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra aralıklı sağanak görülecek.
Akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Diyarbakır: 24°C – Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak.
Antep: 23°C – Aralıklı sağanak.
Mardin: 23°C – Akşam saatlerinde yağış.
Siirt: 24°C – Gece saatlerinde kuvvetli yağış.