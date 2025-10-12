Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor

YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK



Rapora göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurun görüleceği açıklandı. Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Tokat, Sivas, Maraş, Osmaniye, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında kuvvetli yağış tahmin ediliyor.