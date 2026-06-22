Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Bugün o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük hava tahmin raporu yayımlandı. Son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Belirlenen sağanak yağış haritasının dışında kalan bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve sıcaklık değerlerinin yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kritik Uyarı: Rüzgarın Hızı 60 Km/Saat'i Bulacak
Meteoroloji, rüzgar akışına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Yurdun güney kesimlerinde ise hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar etki gösterecek.
Bölge Bölge Günlük Hava Durumu ve Sıcaklıklar
MARMARA
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde rüzgar sert esecek.
İSTANBUL: 28°C (Az bulutlu ve açık)
BURSA: 31°C (Az bulutlu ve açık)
ÇANAKKALE: 30°C (Az bulutlu ve açık)
KIRKLARELİ: 30°C (Az bulutlu ve açık)
EGE
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey kıyılarında kuvvetli rüzgarlar hissedilecek.
İZMİR: 34°C (Az bulutlu ve açık)
DENİZLİ: 33°C (Az bulutlu ve açık)
MUĞLA: 33°C (Az bulutlu ve açık)
AFYONKARAHİSAR: 26°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık hava, zamanla parçalı bulutluya dönecek. Öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
ANTALYA: 36°C (Az bulutlu ve açık)
ADANA: 34°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
HATAY: 30°C (Az bulutlu ve açık)
BURDUR: 29°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
İÇ ANADOLU
Zamanla parçalı bulutlanacak olan bölgede öğle saatlerinden sonra iki ilde yerel sağanak geçişleri görülecek.
ANKARA: 27°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
KONYA: 27°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
ÇANKIRI: 29°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
ESKİŞEHİR: 28°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yağış geçişleri kartografyaya yansıyor.
BOLU: 25°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KARABÜK: (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
SİNOP: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
KASTAMONU: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
ZONGULDAK: 25°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Artvin kıyıları ve Samsun ile Ordu'nun iç kesimleri sağanak yağış alacak.
SAMSUN: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı)
AMASYA: 27°C (Parçalı bulutlu)
TRABZON: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı)
ARTVİN: 22°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU
Bölgenin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
ERZURUM: 27°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KARS: 24°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
MALATYA: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
VAN: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde yüksek sıcaklıklar eşliğinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim.
ŞANLIURFA: 38°C (Az bulutlu ve açık)
DİYARBAKIR: 37°C (Az bulutlu ve açık)
MARDİN: 36°C (Az bulutlu ve açık)
SİİRT: 36°C (Az bulutlu ve açık)