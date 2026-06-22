Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Bugün o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın

Belirlenen sağanak yağış haritasının dışında kalan bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve sıcaklık değerlerinin yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.