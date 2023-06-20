Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte detaylar...

Bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon’un batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon’un iç ve doğusu ile, Rize ve Artvin’de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ'ın merkez, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçeleri ile Çanakkale'nin merkez, Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Biga, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: mgm.gov.tr