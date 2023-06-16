Meteoroloji'den turuncu alarm

Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylar...

BOLU'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Bu akşam saatlerinde Bolu'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

17.06.2023 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu,Kastamonu) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale’de, gece saatlerinden sonra Balıkesir, Tekirdağ, Edirne’nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası’nda, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: mgm.gov.tr