Meteoroloji'den vatandaşları rahatlatan haber geldi! Karadeniz dalgasıyla sağanak yağış

Meteorolojiden gelen verilere göre hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere; Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya'nın doğusu ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ,diğer yerlerin ise az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN BEKLENEN HABER GELDİ!

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesinde bugün hava yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin en yüksek sıcaklığı Edirne'de yaşanacakken en düşük sıcaklık ise 28° ile İstanbul ve Kırklareli'nde etkisini gösterecek. Yağışların ise gece saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, öğle saatlerinde Kütahya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın hakim olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgenin iç kesimlerinin az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin ise yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Meteorolojiye göre İç Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin ise yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın hakim olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Meteorolojini verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz' de parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken , kıyı kesimlerinin ise aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı TOKAT °C, 37°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması bekleniyor.