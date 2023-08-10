Meteoroloji'den vatandaşları rahatlatan haber geldi! Karadeniz dalgasıyla sağanak yağış
Haftalardır Türkiye'yi etkisi altına alan Eyyamı Buhar sıcakları nihayet sona erdi. Meteorolojiden gelen son açıklamalara göre Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde dalgalı sağanak yağış hakim olacak. Peki sağanak yağış hangi illerde meydana gelecek? İşte ayrıntılar:
Meteorolojiden gelen verilere göre hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere; Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya'nın doğusu ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ,diğer yerlerin ise az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİDEN BEKLENEN HABER GELDİ!
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesinde bugün hava yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin en yüksek sıcaklığı Edirne'de yaşanacakken en düşük sıcaklık ise 28° ile İstanbul ve Kırklareli'nde etkisini gösterecek. Yağışların ise gece saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, öğle saatlerinde Kütahya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın hakim olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölgenin iç kesimlerinin az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin ise yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Meteorolojiye göre İç Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin ise yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın hakim olacağı tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- BOLU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Meteorolojini verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz' de parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken , kıyı kesimlerinin ise aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 37°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık