MGM'den 19 il için "sarı kodlu" uyarı! Büyük hava bozumu geliyor

Meteoroloji, yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar konusunda da vatandaşları uyardı. Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızına ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklerin oluşabileceği belirtiliyor.