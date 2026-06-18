MGM'den 19 il için "sarı kodlu" uyarı! Büyük hava bozumu geliyor
Türkiye adeta iki farklı uç hava dalgasının kıskacına giriyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tam 19 kent için peş peşe "sarı kodlu" fırtına ve sağanak yağış alarmı verdi.
Türkiye iki farklı hava dalgasının kıskacında yer alıyor. Batı ve iç kesimler için 19 ilde fırtına ve "sarı kodlu" kuvvetli sağanak alarmı verilirken, Doğu ve Güneydoğu'da termometreler 40 dereceye dayanacak.
YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların bazı bölgelerde kısa sürede kuvvetini artırarak hayatı olumsuz etkileme riski taşıdığı belirtildi.
Özellikle Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Uşak çevreleriyle birlikte İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri de riskli bölgeler arasında yer alıyor.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İzmir: İzmir'de ise sabah saatlerinde başlayan yağışların gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor. Kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına da görülebilecek. Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilirken, deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.
Ankara: Başkent Ankara'da öğle saatlerinden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Kentin kuzey ve batı ilçelerinde yer yer etkili olması öngörülen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarılar yapıldı. Yetkililer, sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceğini ve trafikte dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
İstanbul: İstanbul'da hafta sonu boyunca sıcaklıklar artış gösterirken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonunun geri kalanında ise yağışın yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması beklenirken, sıcaklıklar pazar günü 28 dereceye kadar yükselecek.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji, yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar konusunda da vatandaşları uyardı. Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızına ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklerin oluşabileceği belirtiliyor.
HAFTA SONUNDA YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYACAK
Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre yağışlı sistem hafta sonu boyunca doğuya doğru hareket edecek. Cumartesi günü İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar devam edecek.
Pazar gününden itibaren ise Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de hava açmaya başlayacak. Yeni haftayla birlikte yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesi ve ülke genelinde sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.