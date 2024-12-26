O ilde eğitime kar engeli: Valilik açıklama yaptı

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin öngörüldüğü ve bu durumun don ve buzlanma riskini artırdığı ifade edildi. Bu hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.