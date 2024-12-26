O ilde eğitime kar engeli: Valilik açıklama yaptı

Hakkari'de etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları, taşımalı eğitimi de olumsuz etkiledi. Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
O ilde eğitime kar engeli: Valilik açıklama yaptı
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Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.
Açıklamada, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin öngörüldüğü ve bu durumun don ve buzlanma riskini artırdığı ifade edildi. Bu hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Hakkari don ve buzlanma
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