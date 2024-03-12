O ile şiddetli yağış uyarısı yapıldı!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

O ile şiddetli yağış uyarısı yapıldı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada” Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ”ifadesi kullanıldı.

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