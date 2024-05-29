O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğlen saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 11°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı