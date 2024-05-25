O illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, o illerde gök gürültülü sağanak yağış olacağı uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda ani sel ve su taşkınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı o iller...

O illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!
O illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!
Editör: Uğur Çam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda bugün ve yarın sağanak yağışı devam edeceği, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması söylendi.

O illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! - Resim : 1

O İLLERE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden gök gürültülü sağanağın Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

O illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! - Resim : 2

Doğu Akdeniz'de ise bugün görülecek sağanağın öğle saatlerinden sonra Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gök gürültülü sağanak yağış # Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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