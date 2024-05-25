O illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın... Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda bugün ve yarın sağanak yağışı devam edeceği, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması söylendi.

O İLLERE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden gök gürültülü sağanağın Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise bugün görülecek sağanağın öğle saatlerinden sonra Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.