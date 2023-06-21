O illere gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte detaylar...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Sivas'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: mgm.gov.tr