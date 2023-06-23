O illere turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri yayımlandı. O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...

O illere turuncu alarm
Son Güncelleme:

Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte detaylar...

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Artvin çevreleri, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Trabzon'un ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Tatilde gidilebilecek 8 doğa harikası
2 23 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları
3 Türkiye’de görülmesi gereken 15 yer
4 Altın fiyatları bugün ne kadar?
5 Nefes alırken bile kilo verdiren tohum!