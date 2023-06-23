O illere turuncu alarm

Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte detaylar...

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Artvin çevreleri, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Trabzon'un ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.