Sağanak bu akşam bu şehirleri vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. Sağanak bu akşam bu şehirleri vuracak. Pazartesi akşam saatlerine kadar sürecek. O şehirlerde yaşayan vatandaşlar dikkat.
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Meteoroloji uyardı, sağanak yağmur bu akşam bu şehirleri vuracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış konusunda şu açıklamayı yaptı:
"Bu akşam (12.05.2024 Pazar) saatlerinden itibaren Pazartesi akşam saatlerine kadar
Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Gaziantep'in batısında aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.