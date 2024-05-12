Sağanak bu akşam bu şehirleri vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. Sağanak bu akşam bu şehirleri vuracak. Pazartesi akşam saatlerine kadar sürecek. O şehirlerde yaşayan vatandaşlar dikkat.

# sağanak # meteoroloji
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Sağanak bu akşam bu şehirleri vuracak! - Resim: 1

Meteoroloji uyardı, sağanak yağmur bu akşam bu şehirleri vuracak.

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Sağanak bu akşam bu şehirleri vuracak! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış konusunda şu açıklamayı yaptı:

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Sağanak bu akşam bu şehirleri vuracak! - Resim: 3

"Bu akşam (12.05.2024 Pazar) saatlerinden itibaren Pazartesi akşam saatlerine kadar

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Sağanak bu akşam bu şehirleri vuracak! - Resim: 4

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Gaziantep'in batısında aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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