Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 hava durumu...

31 MART 2024 HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.