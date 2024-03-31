Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 hava durumu...

31 Mart yerel seçimlerini sırasında havanın nasıl olacakğı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Mart 2024 hava durumu...

Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 hava durumu...
Editör: Orhun Çoban
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31 MART 2024 HAVA DURUMU...

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
  • KIRKLARELİ °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 hava durumu... - Resim : 1

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MANİSA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

  • ADANA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MERSİN °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KAYSERİ °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

  • BOLU °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TOKAT °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 hava durumu... - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİİRT °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
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