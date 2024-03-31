Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 hava durumu...
31 Mart yerel seçimlerini sırasında havanın nasıl olacakğı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Mart 2024 hava durumu...
31 MART 2024 HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
- KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
- ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu