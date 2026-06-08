Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren çok kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 1

Son paylaşılan tahmin haritasına göre tam 18 şehrimizde gök gürültülü sağanak yağışlar ve ani yağmur geçişleri görülecek.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 2

Peki yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika duyurduğu o 18 ilin tam listesi ve hava durumunun tüm detayları...

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 3

9 HAZİRAN İÇİN KRTİK UYARI

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen sağanak yağış etkisini ülkemizin hemen her ilinde göstermeye başladı.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 5

Hava sıcaklıklarında yaşanan anlık değişimlerin ardından yeni bir yağışlı dalga kapıya dayandı.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 6

İŞTE SAĞANAK BEKLENEN İLLER

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan listede, koordinatlarına göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak o şehirler şu şekilde sıralandı:

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 8

Iğdır

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 9

Ağrı

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 10

Erzurum

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 11

Kars

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 12

Ardahan

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 13

Karaman

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 14

Konya

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 15

Burdur

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 16

Isparta

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 17

Antalya

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 18

Muğla

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 19

Aydın

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 20

Denizli

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 21

Uşak

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 22

Manisa

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 23

Afyonkarahisar

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 24

Kütahya

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Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak - Resim: 25

Eskişehir

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