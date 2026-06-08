Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak yağış tam 18 ili vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren çok kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı.
Son paylaşılan tahmin haritasına göre tam 18 şehrimizde gök gürültülü sağanak yağışlar ve ani yağmur geçişleri görülecek.
Peki yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika duyurduğu o 18 ilin tam listesi ve hava durumunun tüm detayları...
9 HAZİRAN İÇİN KRTİK UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen sağanak yağış etkisini ülkemizin hemen her ilinde göstermeye başladı.
Hava sıcaklıklarında yaşanan anlık değişimlerin ardından yeni bir yağışlı dalga kapıya dayandı.
İŞTE SAĞANAK BEKLENEN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan listede, koordinatlarına göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak o şehirler şu şekilde sıralandı:
Iğdır
Ağrı
Erzurum
Kars
Ardahan
Karaman
Konya
Burdur
Isparta
Antalya
Muğla
Aydın
Denizli
Uşak
Manisa
Afyonkarahisar
Kütahya
Eskişehir