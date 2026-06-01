Şemsiyesiz çıkmayın: MGM o şehirleri tek tek uyardı! İşte il il hava durumu: Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Haziran Salı gününe dair son hava durumu tahminlerini peş peşe duyurdu!

Toygu Ökçün
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında hareketlilik yaşanırken, birçok il için kritik sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı geldi. İstanbul sakinleri başta olmak üzere, yeni günde dışarı çıkacak milyonlarca vatandaş "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Peki, hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde hava durumu nasıl seyredecek?

İşte MGM'nin son dakika uyarısı ve il il 2 Haziran hava durumu raporunun merak edilen tüm detayları...

2 Haziran il il hava durumu tahminleri yayınlandı. İstanbul ve çoğu ilde hava sıcaklıkları artarken sağanak yağış uyarısı da geldi.

İŞTE O İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM değerlendirmelerine göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek.

İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ: 15°C, 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ÇANAKKALE: 19°C, 29°C (Parçalı bulutlu)

SAKARYA: 17°C, 32°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

İSTANBUL: 20°C, 29°C (Parçalı bulutlu)

EGE BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA: 18°C, 34°C (Parçalı bulutlu)

A.KARAHİSAR: 12°C, 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

DENİZLİ: 19°C, 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

İZMİR: 18°C, 33°C (Parçalı bulutlu)

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURDUR: 12°C, 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ANTALYA: 20°C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ADANA: 19°C, 32°C (Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

HATAY: 18°C, 28°C (Parçalı bulutlu)

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI: 10°C, 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

KONYA: 14°C, 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ESKİŞEHİR: 12°C, 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ANKARA: 12°C, 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU: 8°C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ARTVİN: 13°C, 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

DÜZCE: 16°C, 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ZONGULDAK: 16°C, 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

AMASYA: 13°C, 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

BOLU: 11°C, 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

SAMSUN: 15°C, 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
TRABZON: 17°C, 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 6°C, 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

KARS: 5°C, 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

MALATYA: 12°C, 29°C (Parçalı bulutlu)

VAN: 7°C, 22°C (Parçalı bulutlu)

GÜNEYDOĞU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARDİN: 20°C, 29°C (Parçalı ve az bulutlu)

SİİRT: 15°C, 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

DİYARBAKIR: 12°C, 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

ŞANLIURFA: 19°C, 34°C (Parçalı ve az bulutlu)

