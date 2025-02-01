Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görülecek. İşte detaylar...

Mert Sagit Mert Sagit
Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Yayınlanma:

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren ülke genelinde 6 ila 12 derece azalması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

 YENİ HAFTADA YURDUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji’nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarının takip edilmesi tavsiye edildi.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının Ankara'da 3, İstanbul'da 5, İzmir'de 9, Samsun'da 6, Diyarbakır'da 7 Düşmesi bekleniyor.

62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulundu62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hava durumu
Günün Manşetleri
5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
Açlık sınırı asgari ücreti aştı!
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
13 terörist etkisiz hale getirildi
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Turizm geliri 61 milyar doları aştı!
Yalova'da kullanım kısıtlaması getirildi
375 litre metamfetamin ele geçirildi!
Çok Okunanlar
62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulundu 62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulundu
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu