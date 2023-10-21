Sıcaklıklar Mevsim Normalinin Üzerinde
Sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi