Sıcaklıklar Mevsim Normalinin Üzerinde

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.