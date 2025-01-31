Soğuk ve yağışlı hava geri mi dönecek?

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren ülke genelinde 6 ila 12 derece azalması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Soğuk ve yağışlı hava geri mi dönecek?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji’nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarının takip edilmesi tavsiye edildi.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının Ankara'da 3, İstanbul'da 5, İzmir'de 9, Samsun'da 6, Diyarbakır'da 7 Düşmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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