Tarihi Bir Olay! 17 Ocak'ta Geliyor... 'Türkiye'nin Başı Dertte'

Türkiye'ye kutuplardan aşırı soğuklar geliyor.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından ülke genelinde etkili olması beklenen bir soğuk hava dalgası için uyarıda bulundu.

Ökten, 17 Ocak tarihinde Türkiye'nin tarihi bir olayla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Peki 17 Ocak'ta ne olacak?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından 17 Ocak tarihinde beklenen "tarihi olay" için vatandaşları uyardı.

Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: