Tarihi Bir Olay! 17 Ocak'ta Geliyor... 'Türkiye'nin Başı Dertte'
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye için tarihi olay" diyerek 17 Ocak tarihi için vatandaşları uyardı.
Türkiye'ye kutuplardan aşırı soğuklar geliyor.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından ülke genelinde etkili olması beklenen bir soğuk hava dalgası için uyarıda bulundu.
Ökten, 17 Ocak tarihinde Türkiye'nin tarihi bir olayla karşı karşıya kalacağını ifade etti.
Peki 17 Ocak'ta ne olacak?
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından 17 Ocak tarihinde beklenen "tarihi olay" için vatandaşları uyardı.
Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“17 Ocak'ta kuzey kutbundaki tüm soğuklar kutuptan dışarı çıkacak ve aşağı inecek. Ya Türkiye, Ya da Avrupa'nın başı dertte. Tarihi bir olay...”