Termometreler rekora koşuyor: Uzmanlar saat vererek uyardı, 11 Temmuz'da bu 22 ilde dışarı çıkmayın!

Yayımlanan son hava durumu raporuna göre, kavurucu sıcak dalgası yurt genelinde genişleyecek ve pek çok şehirde termometreler mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. Yetkililer, özellikle cumartesi günü pik yapması beklenen sıcaklıklar nedeniyle 22 kritik şehirde yaşayan vatandaşları güneş çarpması ve sıvı kaybı riskine karşı doğrudan uyardı.

GÜNEY VE BATI ABLUKA ALTINDA: TERMOMETRELER ZİRVE YAPACAK

Meteoroloji uzmanları, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkisi altına alan bu aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi. Bölge bölge yayılan kavurucu hava dalgasının önümüzdeki hafta başında da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İşte 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü havaların aşırı ısınacağı ve Meteoroloji'nin kırmızı alarm verdiği o 22 ilimiz:

İzmir

Aydın

Muğla

Denizli

Manisa

Adana

Kilis

Gaziantep

Kahramanmaraş

Malatya

Adıyaman

Şanlıurfa

Mardin

Şırnak

Siirt

Batman

Diyarbakır

Elazığ

Tunceli

Bingöl

Muş

Iğdır