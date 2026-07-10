Termometreler rekora koşuyor: Uzmanlar saat vererek uyardı, 11 Temmuz'da bu 22 ilde dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıkları artarak etkisini katlamaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Termometreler rekora koşuyor: Uzmanlar saat vererek uyardı, 11 Temmuz'da bu 22 ilde dışarı çıkmayın!
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 Yayımlanan son hava durumu raporuna göre, kavurucu sıcak dalgası yurt genelinde genişleyecek ve pek çok şehirde termometreler mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. Yetkililer, özellikle cumartesi günü pik yapması beklenen sıcaklıklar nedeniyle 22 kritik şehirde yaşayan vatandaşları güneş çarpması ve sıvı kaybı riskine karşı doğrudan uyardı.

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Meteoroloji uzmanları, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkisi altına alan bu aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi. Bölge bölge yayılan kavurucu hava dalgasının önümüzdeki hafta başında da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İşte 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü havaların aşırı ısınacağı ve Meteoroloji'nin kırmızı alarm verdiği o 22 ilimiz:

İzmir
Aydın
Muğla
Denizli
Manisa
Adana
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Malatya
Adıyaman
Şanlıurfa
Mardin
Şırnak
Siirt
Batman
Diyarbakır
Elazığ
Tunceli
Bingöl
Muş
Iğdır

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