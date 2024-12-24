Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı
24 Aralık 2024 Salı günü için kar yağışı bekleyenlere Meteoroloji’den sevindiren haber geldi. Türkiye genelinde havaların iyice soğumasıyla birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün 11 şehirde kar yağışı bekleniyor.
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Soğuk hava dalgasının etkisiyle başlayan kar yağışları, birçok şehirde beyaz bir örtü oluşturacak. Meteoroloji, kar yağması beklenen illeri açıklarken vatandaşları ani sıcaklık düşüşleri ve ulaşımda aksamalara karşı da uyardı.
İŞTE O İLLER
Malatya
Gümüşhane
Erzurum
Tunceli
Elazığ
Bayburt
Bingöl
Erzincan
Muş
Bitlis
Ağrı
Türkiye genelinde sıcaklığının 0'ın altına düşeceği ve kar yağma ihtimali olan iller ise şu şekilde;
Kars
Ardahan
Iğdır
Van
Sivas
Hakkari