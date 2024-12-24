Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı

24 Aralık 2024 Salı günü için kar yağışı bekleyenlere Meteoroloji’den sevindiren haber geldi. Türkiye genelinde havaların iyice soğumasıyla birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün 11 şehirde kar yağışı bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 1

Soğuk hava dalgasının etkisiyle başlayan kar yağışları, birçok şehirde beyaz bir örtü oluşturacak. Meteoroloji, kar yağması beklenen illeri açıklarken vatandaşları ani sıcaklık düşüşleri ve ulaşımda aksamalara karşı da uyardı.

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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 2

İŞTE O İLLER

Malatya

Gümüşhane

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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 3

Erzurum

Tunceli

Elazığ

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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 4

Bayburt

Bingöl

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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 5

Erzincan

Muş

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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 6

Bitlis

Ağrı

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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 7

Türkiye genelinde sıcaklığının 0'ın altına düşeceği ve kar yağma ihtimali olan iller ise şu şekilde;

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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 8

Kars

Ardahan

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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 9

Iğdır

Van

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Türkiye’ye kar geliyor! Meteoroloji’den 11 şehre uyarı - Resim: 10

Sivas

Hakkari

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kar yağışı beklenen kar yağışı