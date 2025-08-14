Valilikten fırtına uyarısı: Saatte 80 kilometreye çıkacak

Bursa Valiliği, 15-16 Ağustos tarihlerinde il genelinde etkili olacak fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Valilikten fırtına uyarısı: Saatte 80 kilometreye çıkacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Bursa Valiliği, kent genelinde iki gün sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisine karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan rüzgar ve fırtınanın 16 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerine kadar il genelinde kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Fırtınanın 15 Ağustos Cuma gece yarısından başlayarak 16 Ağustos Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendi, zarar dudak uçuklattı!WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendi, zarar dudak uçuklattı!Medya
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem hayatını kaybettiDünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem hayatını kaybettiGündem
Eski patronunu sokak ortasında vurdu! Çorum’da pompalı dehşetEski patronunu sokak ortasında vurdu! Çorum’da pompalı dehşetYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa valiliği fırtına
Günün Manşetleri
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
Çok Okunanlar
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu