Valilikten fırtına uyarısı: Saatte 80 kilometreye çıkacak

Bursa Valiliği, kent genelinde iki gün sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisine karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan rüzgar ve fırtınanın 16 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerine kadar il genelinde kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Fırtınanın 15 Ağustos Cuma gece yarısından başlayarak 16 Ağustos Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.