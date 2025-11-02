Yağışlar ne zaman başlayacak? Meteoroloji İstanbul dahil 30 il için tarih verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni bir yağışlı hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Kurum, 30 ilde kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Pastırma sıcaklıklarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği, soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olacağı açıklandı.

Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi’nin geneli, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu’nun batısında sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri yağışların ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklarla etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceğini belirterek özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Yağış beklenen iller arasında İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman yer alıyor.

Çarşamba günü itibarıyla sağanakların etkili olacağı iller ise Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay olarak açıklandı.

Uzmanlar, su baskınları, ani sel ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.