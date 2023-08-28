Yağışlı hava geliyor! 8 il için sarı kodlu uyarı verildi

Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar, bu hafta başından itibaren azalacak. Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kod uyarısı verdi. Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan 8 ilde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Öte yandan Aydın'da etkili olan sağanak yağış, Kocaçay deresi başta olmak üzere bazı derelerin taşmasına neden oldu. Çobanisa Mahallesi'nde bazı ev ve çiftlikleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

Uşak'ta sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda bazı ağaçlar yola devrildi, bazı köylerde de elektrik kesintileri yaşandı.

İzmir’de Konak, Buca, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, özellikle sahil kenarında vakit geçirenlere zor anlar yaşattı.