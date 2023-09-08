Yağmurlar bitti mi? Meteorolojiye göre 8 Eylül'de hava nasıl olacak
Hava durumu hayatımızdaki pek çok kararımızı alma şeklimizi etkiliyor. Özellikle birkaç gündür devam eden yağışlar hava durumunu merak edilmesine neden oluyor. Peki, 8 Eylül 2023'te hava durumu nasıl olacak?
8 Eylül tarihi, her gün yaşamımızı etkileyen bir faktör olan hava durumunun güncellemesini bekleyen birçok insan için önemli bir gün. Hava durumu, meteoroloji biliminin bir ürünü olarak, günlük hayatımızı planlarken ve faaliyetlerimizi düzenlerken bize rehberlik eder. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizde hava durumunu takip eden ve tahminler sunan önemli bir kuruluştur. 8 Eylül'de hava durumu hakkındaki güncel bilgiler, güvenilir tahminler ve iklim değişikliği ile ilgili önemli veriler, bu tarih itibariyle vatandaşlarımızın merakla beklediği konular arasında yer alır. Bu giriş paragrafı, hava durumunun güncel ve önemli bir konu olduğunu vurgulayarak konuyu tanıtmaktadır.
8 EYLÜL 2023 GÜNÜ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
8 EYLÜL 2023 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen kuzey kıyıları ile akşam saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 35°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 34°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
- VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık