Yağmurlar bitti mi? Meteorolojiye göre 8 Eylül'de hava nasıl olacak

8 Eylül tarihi, her gün yaşamımızı etkileyen bir faktör olan hava durumunun güncellemesini bekleyen birçok insan için önemli bir gün. Hava durumu, meteoroloji biliminin bir ürünü olarak, günlük hayatımızı planlarken ve faaliyetlerimizi düzenlerken bize rehberlik eder. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizde hava durumunu takip eden ve tahminler sunan önemli bir kuruluştur. 8 Eylül'de hava durumu hakkındaki güncel bilgiler, güvenilir tahminler ve iklim değişikliği ile ilgili önemli veriler, bu tarih itibariyle vatandaşlarımızın merakla beklediği konular arasında yer alır. Bu giriş paragrafı, hava durumunun güncel ve önemli bir konu olduğunu vurgulayarak konuyu tanıtmaktadır.

8 EYLÜL 2023 GÜNÜ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

8 EYLÜL 2023 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen kuzey kıyıları ile akşam saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen kuzey kıyıları ile akşam saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 34°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

Az bulutlu VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.