Yarın hava nasıl olacak? Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor!
Ülkemiz, Balkanlar üzerinden giriş yapan soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 il için "sarı kodlu" uyarı yayınlanırken, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve yağışların yurt genelinde yayılacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına iniyor.
Yarından itibaren başlayacak olan yağışlı sistem, Batı bölgelerinde sağanak, Doğu bölgelerinde ise kar yağışı olarak kendisini gösterecek.
Bölgesel Hava Tahmini ve Yağış Rejimi:
Akdeniz ve Ege: Gök gürültülü sağanak yağış.
İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu: Yağmur etkili olacak.
Doğu Anadolu (Erzurum, Ardahan, Kars): Kar yağışı ile kış koşulları yeniden etkisini gösterecek.
Perşembe günü itibarıyla İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece sıcaklıklarının 0°C’nin altına düşmesi bekleniyor.
Cuma Günü Kar Yağışı Beklenen İller:
İç Anadolu ve Batı: Ankara, Çankırı, Yozgat, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar.
Doğu ve Karadeniz: Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YARINKİ HAVA DURUMU
İstanbul: Yağış beklenmiyor, 16°C
Ankara: Yağmurlu, 10°C
İzmir: Gök gürültülü sağanak, 21°C