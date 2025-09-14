Yarın hava nasıl olacak? Sağanak ve kavurucu sıcaklıkların beklendiği iller açıklandı

YARIN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre 15 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rize, Trabzon, Afyonkarahisar, Burdur ve Kütahya’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Güney kesimlerde sıcaklıklar normallerin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normallerinde.