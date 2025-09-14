Yarın hava nasıl olacak? Sağanak ve kavurucu sıcaklıkların beklendiği iller açıklandı
Meteoroloji’nin 15 Eylül raporuna göre Karadeniz’in doğusunda yağış beklenirken, Ege ve Güneydoğu’da aşırı sıcaklar öne çıkıyor. İstanbul ve Marmara’da ise parçalı bulutlu hava hâkim olacak.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre 15 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rize, Trabzon, Afyonkarahisar, Burdur ve Kütahya’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Güney kesimlerde sıcaklıklar normallerin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normallerinde.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu.
Çanakkale 18 - 27 derece,
Edirne 16 - 29 derece
İstanbul 20 - 27 derece
Kırklareli 15 - 28 derece
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı bulutlu. Öğleden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya’nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar 15 - 31,
Denizli 21 - 35,
İzmir 20 - 31,
Muğla 20 - 33 derece
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde açık, batı kesimleri parçalı bulutlu. Burdur’un batısında öğleden sonra sağanak bekleniyor.
Adana 23 - 34,
Antalya 24 - 31,
Burdur 18 - 34,
Hatay 24 - 32 derece
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Hava az bulutlu ve açık geçecek.
Ankara 15 - 31,
Eskişehir 14 - 28,
Konya 17 - 32,
Nevşehir 13 - 27 derece
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık.
Bolu 13 - 27,
Düzce 15 - 28,
Sinop 18 - 28,
Zonguldak 16 - 24 derece
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rize çevreleri ve Trabzon’un iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Amasya 13 - 32,
Rize 17 - 26,
Samsun 16 - 26,
Trabzon 18 - 25 derece
DOĞU ANADOLU
Metin: Bölge parçalı ve az bulutlu.
Erzurum 8 - 27,
Kars 4 - 23,
Malatya 15 -32,
Van 10 -25 derece olacak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır 18 - 36,
Gaziantep 20 - 35,
Mardin 20 -32,
Siirt 20 -34 derece