Yarın hava nasıl olacak? Trakya hariç tüm bölgelerde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 25 Mart çarşamba günü hava durumu belli oldu.
Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. İstanbul'da yağışlı hava devam ederken, yeni uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Trakya dışında tüm yurtta yarın yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU BELLİ OLDU
Ankara'da yarın, yağmur ve sağanak şeklinde yağışların görüleceği belirtildi.
İstanbul'da yarın ve perşembe günü parçalı çok bulutlu hava bekleniyor. İzmir'de yarın yağış beklenen şehirlerden.