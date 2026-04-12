Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası yurdu terk ediyor
Mevsimsel geçişin etkisiyle sıcaklıklar hızla yükselecek.
Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek son yağışların ardından Salı günü itibarıyla yurt genelinde yağışsız bir döneme girilecek.
Bölgesel Sıcaklık Değişimleri
Salı gününden itibaren beklenen sıcaklık artışları bölgelere göre şu şekilde gerçekleşecek:
İç Kesimler: 4 ila 8 derecelik hızlı artış.
Diğer Bölgeler: 2 ila 4 derecelik artış.
Üç Büyük İlde 3 Günlük Tahmin:
Ankara, İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Tahmin edilen sıcaklık değerleri ise şöyle:
Ankara
Pazartesi: 12°C
Salı: 16°C
Çarşamba: 19°C
İstanbul
Pazartesi: 15°C
Salı: 17°C
Çarşamba: 16°C
İzmir
Pazartesi: 22°C
Salı: 24°C
Çarşamba: 23°C
Meteoroloji uzmanları; Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yurt genelinde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir havanın hakim olacağını belirterek, özellikle iç kesimlerdeki ani ısınmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.