Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası yurdu terk ediyor

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak - Resim: 1

Mevsimsel geçişin etkisiyle sıcaklıklar hızla yükselecek.

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak - Resim: 2

Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek son yağışların ardından Salı günü itibarıyla yurt genelinde yağışsız bir döneme girilecek.

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak - Resim: 3

Bölgesel Sıcaklık Değişimleri

Salı gününden itibaren beklenen sıcaklık artışları bölgelere göre şu şekilde gerçekleşecek:

İç Kesimler: 4 ila 8 derecelik hızlı artış.

Diğer Bölgeler: 2 ila 4 derecelik artış.

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak - Resim: 4

Üç Büyük İlde 3 Günlük Tahmin:

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak - Resim: 5

Ankara, İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Tahmin edilen sıcaklık değerleri ise şöyle:

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak - Resim: 6

Ankara

Pazartesi: 12°C
Salı: 16°C
Çarşamba: 19°C

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak - Resim: 7

İstanbul

Pazartesi: 15°C
Salı: 17°C
Çarşamba: 16°C

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak - Resim: 8

İzmir

Pazartesi: 22°C
Salı: 24°C
Çarşamba: 23°C

Yarından itibaren soğuk ve yağış, yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak - Resim: 9

Meteoroloji uzmanları; Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yurt genelinde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir havanın hakim olacağını belirterek, özellikle iç kesimlerdeki ani ısınmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

