THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 Sefer İptal Etti

Yarınki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferi iptal etti.

Sude İnak Sude İnak
THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 Sefer İptal Etti
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 Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş iptallerinin ardından, Türk Hava Yolları (THY) da İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı doğrultusunda, 23 Kasım tarihli İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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