Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı

Haziran ayının kavurucu sıcaklarına alışmışken, Türkiye genelinde dengeleri altüst edecek çok ani bir hava değişimi kapıya dayandı!

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 1

Meteoroloji uzmanları az önce haritaları güncelledi ve o bölge üzerinden gelen dev dalgaya karşı acil kodlu uyarı yayımladı.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 2

Özellikle İstanbul'da yaşayanlar cumartesi sabahına gözlerini inanamayacakları bir düşüşle açacak. Sıcaklıkların bir günde tam 7 derece birden gerileyeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı o saatler açıklandı.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 3

Balkanlar Üzerinden Geliyor: Sıcaklıklar 4-6 Derece Düşecek

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 4

Avrupa'da önce İngiltere ve Almanya'yı etkisi altına alan, ardından Polonya ve Balkanlar hattı üzerinden güneye doğru sarkan soğuk hava kütlesi, hafta sonu itibarıyla yurda giriş yapıyor.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 5

Yaz sıcaklarına kısa bir mola verdirecek olan bu meteorolojik sistem, ülke genelinde termometreleri belirgin şekilde aşağı çekecek.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 6

Tahminlere göre hava sıcaklıkları yurdun büyük bölümünde 4 ila 6 derece arasında azalırken, bu düşüş Marmara Bölgesi'nde çok daha sert hissedilecek.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 7

İstanbul Cumartesi Gününe Sert Bir Düşüşle Uyanacak

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 8

Son dönemde yer yer 32 dereceyi zorlayan ve şu sıralar 28-29 derece bandında seyreden İstanbul'daki hava sıcaklığı, cumartesi günü adeta çakılacak.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 9

Kentte ani ve sert bir serinlemeyle birlikte sıcaklıkların 7 derece birden gerileyerek 21-22 derece seviyelerine kadar inmesi bekleniyor.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 10

Pazar günü ise bu serin hava dalgası etki alanını daha da genişleterek yurdun iç ve batı kesimlerinin büyük bir bölümünde kendisini net bir şekilde hissettirecek. 

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 11

Hafta sonu planı yapan vatandaşların aniden değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 12

Sağanak Yağış Marmara ve Batı Bölgelerinde Etkili Olacak

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 13

Hava sıcaklıklarındaki bu ani düşüşe, uzun süredir sessiz olan sağanak yağışlar eşlik edecek:

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 14

İstanbul'da cumartesi günü sertleşen rüzgârla birlikte yağmurun kent genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 15

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, cumartesi günü başlayacak olan yağışlı sistem pazar sabahı da etkisini sürdürecek.

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Yaz sıcaklarına şok mola! Hafta sonu planı yapanlar yandı! MGM'den İstanbul dahil o illere uyarı - Resim: 16

Pazar günü öğle saatlerine doğru ise yağışın kademeli olarak bölgeyi terk etmesi, bulutların dağılması ve havanın yeniden açması bekleniyor.

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