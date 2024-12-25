Yılbaşında bu iller beyaza bürünecek: Lapa lapa kar geliyor!
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yılbaşı için hava durumu merak konusu oldu. Yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? Hangi illerde kar yağacak? İşte yanıtı...
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşı ve önümüzdeki haftanın hava tahminlerini değerlendirdi.
Sıcaklıkların ülke genelinde yüksek seyrettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Türkiye genelinde sıcaklıklar ortalamanın üzerinde.
Kar yağışı ise yılbaşında Anadolu'nun doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde görülebilir. Ancak Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışı beklenmiyor" dedi.
İstanbul'da önümüzdeki hafta yağmurun etkili olacağını belirten Prof. Dr. Şen:
"Marmara Bölgesi'nde yağışlar azalarak da olsa devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren birkaç gün yağış bekleniyor ancak bu yağmur şeklinde olacak.
İstanbul’da sıcaklık 14 derecenin altına pek düşmeyecek" ifadelerini kullandı.
Bazı bölgelerde ise daha kuvvetli yağışlar bekleniyor. Prof. Dr. Şen, bu konuda şu bilgileri paylaştı:
"İç Anadolu, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışlar etkili olacak.
Bolu civarında karla karışık yağmur, Erzincan, Gümüşhane ve Sivas civarında ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir."