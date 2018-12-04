Hep çirkindiler daha da çirkinleşecekler

Amerika’nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey böyle buyurmuş.Amerika’yı size yeniden anlatmayacağım. Artık halkımız ABD nedir ne değildir biliyor. Bize saldırmaya saldıracak da acaba bu sefer nereden saldıracak diye bekleyerek halkımız epey bir eğitim geçirdi.Suriye sözcüsünün söylediğine benzer ifadeler, ABD’li Senato üyelerinden de geldi. “Evet bence de Türkiye karar vermeli, gerçek yerinin Avrasya olduğunu görmelidir.diye bir tarih kanunu var. “bizi Asya’ya doğru çekiyor. Amerika ve Batı da bizi Asya’ya doğru itiyor. Batının bünyesi bizi içinde eritmeye uygun değildir. İtmelerinin sebebi de zaten budur.Bugün Jeffrey söyleyecek bir başka gün bir başka birisi söyleyecek ama hep söylenecektir.Biz, Amerika ve Batı Türkiye’ye silah satmıyor, silah teknolojisi vermiyor, kendimizi nasıl savunacağız dedik ya… ABD de diyor ki; içinde Patriyot Savunma sistemlerinin de olduğu silah satış paketi hazırladım. Gelin satın alın diyor.Amerika’nın dediklerini yaparsak, Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemleri almaktan vaz geçmemiz gerekiyor.Öteden beri yazmışımdır. Türkiye önemli karalar arifesinde diye… Aslında Coğrafyamız kaderimizse, kararımız da coğrafyamıza uygun olmak zorundadır.Amerika’ya demeliyiz ki;İstesek de istemesek de bu kararı vermeye mecburuz. 1952 yılından beri ABD ile birlikte olduk da ne kazandıysak eğer bundan sonra da ABD ile birlikte olursak onu kazanırız. Hükümet darbeleri, provokasyonlar, şantajlar en önemli kazançlarımız hanesindedir.Fırat’ın Doğusunda ne yapacağımıza bir an evvel karar vermeliyiz.ABD’den silah almayacağımızı ABD’ye hemen bildirmeliyiz.S-400 üzerinde yürütülen tartışmaları sonlandırıp, ABD’den silah almamaya karar verdik demeliyiz.Hem ABD’ye hem de Rusya’ya stratejik ortak ifadesini görüşmelerde ortadan kaldırmalıyız.Coğrafyamızın kaderi gereğince, Suriye Arap Cumhuriyeti ile açıktan resmi görüşmelere başlamalıyız. Suriye Cumhuriyetine REJİM demekten vaz geçmeliyiz.Karar vermeliyiz. Karar vermeliyiz.Hem ABD hem Rusya atına yanı anda binilmez. Biniyorum sanılır ve gerçekçi olmaz.