Hükümet federasyon görüşülmesine seyirci mi kalacak?

21 Ağustos 2019, 12:26

Akıncı’nın peşinden sürüklenen ve federasyon görüşmelerine seyirci kalan hükümet partileri seçimlerde federasyona karşı çıkan yüzde 70 çoğunluktan oy alabilecek midir?



Türkiye ve KKTC’nin proaktif politika izlemesi Anastasiadis ve Akıncı’yı devre dışı bıraktı.



Türkiye sondaj faaliyetlerine başladı.



KKTC’de üs kurmak için hazırlıklar sürüyor.



KKTC hükümeti ise 45 yıldır kapalı olan Maraş’ı açma kararı aldı.



Diğer yandan da iki devletli çözüm politikasını hükümet programına aldı.



Anastasiadis Türkiye’yi durdurmak için her yolu denedi, ama başaramadı.



Maraş’ın açılmasını önlemek için yaptığı şikâyetlerden de sonuç alamadı.



Başaramayınca köşeye sıkıştı.



Aynı şekilde Akıncı da hükümetin iki devletli çözüm politikası karşısında köşeye sıkıştı.



Ardından Maraş’ın Türk yönetiminde açılması kararı ile saha dışında kaldı.



Seçimler yanaştığı için paniğe kapıldı.



Rum yönetiminin politikasında hiçbir değişiklik olmamasına karşın bir şeyler yapıp görüşmeleri başlatmak gerektiğini düşündü.



Neticede köşeye sıkışan Anastasiadis’e can simidi attı



Federasyon görüşmelerini Guterres belgesi temelinde başlatmak için yeni tavizler verme dahil her adımı atma kararı aldı.



Anastasiadis’in ayağını kırmasından sonra geçmiş olsun deme bahanesi ile onu aradığında en kısa sürede buluşmayı önerdi



9 Ağustos’ta buluştular.



Görüşmede ne değiştiğini bilmiyoruz, ancak Rum basınına göre görüşmelerin başlaması için şart olan referans şartları üzerinde anlaşmaya varmışlar…



BM ‘ye de durumu bildirerek Lute’u göndermesini istemişler.



Görüşmelerin başlaması için “referans şartları” üzerinde anlaşılmasını şart koşan BM Genel Sekreteri Guterres, bu amaçla özel temsilcisi Lute’u Eylül başında adaya göndermeye karar vermiş.



Rum basınına yansıyan haberlere göre Anastasiadis ve Akıncı’nın görüşmelerin başlaması için anlaştıkları referans şartları şöyle:



1- Görüşmelerin hedefi iki toplumlu-iki bölgeli federasyon olmaya devam edecek



2- Görüşmelerde bugüne kadar üzerinde anlaşmaya varılan mutabakatlar ve üzerinde anlaşılan hususlar geçerlidir.



3- Görüşmeler bu çerçevede Guterres belgesi temelinde kaldığı yerden başlayacaktır.



HÜKÜMET NE YAPACAK?



Bilindiği gibi Mecliste 30 milletvekili ile temsil edilen UBP-HP hükümeti federasyon arayışlarının sona erdiği görüşündedir.



Bu çerçevede bundan böyle federasyon değil “AB içinde iki devletli çözüm”ün görüşülmesi gerektiğini savunan hükümet, bu hususu programına da aldı.



UBP-HP Hükümeti, Akıncı’nın bugüne kadar, başta taviz haritası olmak üzere verdiği tüm tavizleri ve toprakta yüzde 29.2’ye düşülmesini de geçersiz kabul ediyor…



Hükümet, bu çerçevede Akıncı’nın emrivakiyle kabul ettiği Garantörlüğün iptalini ve Güzelyurt’un da Rumlara verilmesini öngören Guterres belgesini reddediyor…



Bu durumda hükümet ne yapacaktır?



Kendi programında iki devletli çözüm politikası varken, Akıncı’nın federasyon görüşmesine göz mü yumacaktır?



Göz yumarsa bu kez hükümet kendisi saha dışında kalmış olmayacak mıdır?



Böyle bir durumda hükümet tüm inandırıcılığını yitirmeyecek midir?



Akıncı’nın peşinden sürüklenen ve federasyon görüşmelerine seyirci kalan hükümet partileri seçimlerde federasyona karşı çıkan yüzde 70 çoğunluktan oy alabilecek midir?



AKINCI UMUT SATMAK ZORUNDA



Seçimlerde bir başarı hikâyesine ve umut satmaya ihtiyacı olan Akıncı, Anastasiadis’in “gevşek federasyon” önerisini benimseyebilir, siyasi eşitlikten geri adım atabilir ve köyleriyle tüm Güzelyurt’u da Rumlara vermeyi kabul edebilir…



Bilindiği gibi Anastasiadis, devletin işleyebilir olması iddiası ile her konuda 1 Türk’ ün oy şartına karşı çıkıyor.



Buna göre Akıncı geri adım atarak tüm konularda 1 Türk’ün oyu şartından vazgeçerek, sadece dış ilişkiler ve savunma konularında 1 Türk’ün oyuna ihtiyaç duyulmasını kabul edebilir…



Bu ise Rumların yöneteceği Kıbrıs Cumhuriyeti içinde azınlık statüsü ve muhtariyet anlamına gelecektir.



Anastasiadis’in savunduğu da budur…



Bu konularda anlaşmaya varırlarsa kızgın top Türkiye’nin kucağına bırakılacak ve gayriresmi 5’li konferansta Türkiye’nin garantörlükten taviz vermesi istenecektir.



TEPKİ VAR



Bu olgular ışığında, Akıncı’nın izlediği teslimiyetçi federasyon politikasına karşı olan UBP-HP koalisyon hükümetinin pasif seyirci politikasının, KKTC’ye sahip çıkan mukavemetçi güçler tarafından büyük tepki ile karşılandığı gözlenmektedir…



Mukavemetçi kuruluşlar, önümüzdeki günlerde Akıncı’nın yeni emrivakileri ile hükümetin izlediği pasif seyirci politikasını değerlendirmek için geniş çaplı bir toplantı düzenleyecekler ve bir deklarasyon yayınlayacaklardır.



Hükümetin Akıncı’nın peşinden sürüklenmesi, Meclisi devreye sokup “görüşmelerin ancak iki devletli çözüm temelinde ve iki devletli çözüm hedefiyle” yapılabileceği yönünde bir karar çıkarmaması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Halkın UBP ile HP’ye sırt dönmesine neden olacaktır…