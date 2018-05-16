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İki alçak üç hain!

Soner Polat

Soner Polat

16 Mayıs 2018, 10:13
Filistin ve Kudüs’te insanlık mirası olan bütün kutsal değerler ayaklar altına alındı. Dünyadaki bütün organize terörist faaliyetlerin hamisi olan iki katil devlet, ABD ve İsrail, sadece günahsız ve silahsız Filistinlilere değil, bütün insanlığa ateş açtı.

SİLAHSIZ GENÇ GENERALLER
Dünyadaki belki de en haklı protesto eylemini düzenleyen 60 Filistinli şehit edildi; 3000 kadar kahraman Filistinli vatansever yaralandı. İslam dünyası mışıl mışıl uyurken, soysuz Batı dünyası insan hakları ve demokrasi masalları anlatırken, Çin ve Rusya her zaman olduğu gibi masa altına saklanırken, insanlık değerlerini savunma onur ve sorumluluğunu, bıyıkları bile terlemeyen Filistinli genç aslanlar üstlendi.
Koca koca liderler yüksek siyaset (!) içeren çene yarışlarında oldukça yüksek bir performans sergilerken, onlar insanlığın yüz karası olan itlere göğüslerini siper ederek ya şahadet mertebesine yükseldi ya da gazi olma onuruna erişti. Kendileri düştü ama insanlık bayrağını yere düşürmedi! Kudüs’te kanlı ve kara Pazartesi günü insanlık yoğun bakıma alındı. Filistin’in silahsız, delikanlı generalleri Allah’a teslim ettikleri ruhları, kanayan yaraları ve dayanılmaz acıları ile insanlığı yaşatmaya çalışıyor. Utancından bomboş kırmızı bir tenekeye dönen insanlık, Filistinli gençlerin cılız omuzlarına dayanarak nefes alıyor.

TÜRKİYE EN ÖNDE!
Hiç kuşkusuz Filistin konusunda alnı açık, başı dik tek ülke Türkiye’dir! İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın dönem başkanlığını yapan Türkiye, bu topluluğu çatlak yaratmadan ABD ve İsrail’e karşı bir mevzide tutmayı başardı. Büyük bir diplomasi zaferi kazanarak, ABD’yi Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tek kelime ile rezil etti. ABD’nin Kudüs’e büyükelçiliğini taşıma kararına neredeyse bütün dünya karşı çıktı. Şimdi de Türkiye, kınama dışında ırkçı ve şoven Siyonist rejime karşı somut tedbirleri hayata geçirmelidir. Zaten İsrail hem Doğu Akdeniz’de hem de Yunanistan’da, Türkiye’yi hedef alan uluslararası ortak askeri tatbikatların müdavimidir. Türkiye’ye yönelik düşmanca eylemlerin ya doğrudan içinde yer almakta ya da dolaylı olarak desteklemektedir. Türkiye, İsrail’in maskeli balosuna son vermediği takdirde kazık üstüne kazık yer! Türkiye’nin çıkarları İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkileri kesmesini, en azından büyük ölçüde azaltmasını dikte etmektedir. Filistin ile dayanışma en üst düzeye çıkarılmalıdır.

İHANET VE ALÇAKLIK!
İslam dünyasının yüz karası üç sözde lider, ABD ve İsrail katliamının baş sorumlusudur. Eğer bunlar ABD-İsrail ölüm çetesinin önünü açmasaydı, cehennem zebanileri asla böyle bir insanlık dışı girişimde bulunamazdı. Bunların aşağılık eylemleri, ihanet dışında başka hiçbir kelime ile tanımlanamaz! Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Haçlı-Siyonist çetenin tasmalı bir kuklasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi, Türkiye düşmanlığı tescilli Muhammed bin Zaid, ABD ve İsrail’in kirli ve pis işlerini yapan eli kanlı bir maşadır. Mısır gibi büyük bir ülkeyi birkaç dolar, küçük çıkarlar için ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın uydusu yapan Abdülfettah es-Sisi, İslam dünyası için bir utanç vesilesidir. Müslüman dünyası bu kişiliksiz adamı Trump’la yaptığı kılıç dansı ile hatırlayacaktır.
Donald Trump ile ABD, Benyamin Netanyahu ile İsrail, Ortaçağ’a geri dönmüştür. Bunu İsrail’in Bayan Adalet Bakanı Ayelet Shaked’in şu sözlerinde görüyoruz: “İnsan hakları ihlalleri yapılsa da devlet Yahudileri korumak zorundadır!” Bu sözler ile Siyonist rejim, insanlık ile hiçbir bağının kalmadığını teyit ve itiraf etmiştir. Trump adlı insanlık düşmanı için tek değer, yeşil dolardır. Ona ulaşmak için alçaklıkta sınır tanımaz! Silahsız insanlara kurşun sıkılmasından şeytani bir zevk alır. Koltuğunu korumak için Siyonist rejime yalakalık yapar. Trump’ı teslim alan Netanyahu, yüz kızartıcı suçlardan yargılanan şaibeli bir tiptir. Şimdiye dek bünyesinde insani bir değerin kırıntısına bile rastlanmamıştır. İleri teknoloji ürünü ölüm makineleri ile silahsız sivilleri öldürme konusunda uzmanlık belgesi vardır.
Putin, herhalde Trump aşkından hiç ders almamış ki şimdi de Netanyahu’yu yanından ayırmıyor. Ne ekersen, onu biçersin!


Amiral Soner Polat
ulusal.com.tr
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