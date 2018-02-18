İlişkilerin normalleşmesi ABD için ne anlama gelir?

“Amerika ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunda sözlü anlaşmaya vardık.” Bu cümle, Türkiye Dışişleri Bakanı tarafından, görüşmeler sonunda ifade edildi.Normal ve anormal kavramları; kişi veya kurumların ideolojilerine, durdukları yere, günlük çıkarlarına göre anlam kazanan kavramlardır.Normalleşmeden Amerika’nın anladıkları ile Türkiye’nin ne anladıklarını ayırt etmeye çalışalım.Türkiye Amerika ilişkilerinin, ABD için ne anlama geldiğinden başlayalım.İlişkilerin normalleşmesi Amerika için eskiden olduğu gibi olmasıdır. Eskiden, yani 50-60 senedir ABD ile olan ilişkilerde olduğu gibi olmasıdır.Size, birkaç tane, ABD Türkiye ilişkileri için normal ilişki tanımı yapayım.İncirlik Üssünden kalkan uçakların Irak, Iran ve bölge ülkelerinin üzerine, ABD bomba yağdırdığında, Türkiye’nin Amerika’ya her türlü desteği sağlaması demektir. Bu durum ABD için normaldir.İncirlikten kalkan ABD uçaklarının, Suriye’de kurulacak kukla Kürdistan’ın kurulmasına yapacağı yardıma, Türkiye’den ses çıkmaması hatta yardım edilmesi, ABD için normal ilişkidir.Afganistan’da masum halkların üzerine bomba atılırken, 2000 Türk askerinin ABD ordusuna desteğidir. Türkiye’nin ABD’ye desteği sürdüğü sürece, ABD Türkiye ilişkileri normaldir. Lakin ABD için normal olan bu ilişki bizim için anormaldir.Amerika’nın bölge çıkarları için Türkiye’nin ABD’ye desteği normal ilişkidir. ABD’yi desteklemediği her konu ABD için anormal ilişkidir.Türkiye’nin İsrail’e desteği, ABD için normal ilişkidir. Türkiye için anormal.Amerikan çıkarlarının Türkiye çıkarları ile çatıştığı yerde, eğer biz Amerika’nın çıkarları yönünde davranırsak, bu ilişkilerin normalleştiği anlamına gelir.Açılım Sürecine devam ederseniz, ABD ile ilişkiler normalleşmiş demektir.Hangi konuyu ele alırsanız alın, normalleşme ABD’ye teslimiyettir.Amerikan Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinden Amerika’nın anladığı; Amerika’nın, Türkiye’yi yönetmeye devam etmesidir.Amerikan cephesi, son ABD Türkiye görüşmelerinin, ABD için olumlu olduğu görüşünü ifade etmiştir.Bu gözle, son Rex Tillerson ile yapılan görüşmeler Türkiye için hayırlı görüşmeler değildir.Siyasi iktidar hala ABD ile birlikte bölgede çalışabileceği sanıyor. Lakin bu imkansızdır. Varlığımıza tasallut olmuş bir devlet ile birlikte bir iş yapmak; varlığımızı tehlikeye atmaktır.