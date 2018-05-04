İlk imza gününde Perinçek seferberliği

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için ilk imza günün vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulları'na akın ediyor Aysel Değirmen, 89 yaşında Ankara'da Doğu Perinçek için imza verdi