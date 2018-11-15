İran ambargosu Suriye’deki gelişmeler ve dolar

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Amerika İran ile ticaret yapanlar benimle ticaret yapamaz diyerek, İran petrolünü satılmaz konuma sokmak istiyor.Bölgemizde, Amerika son hamlelerini yapıyor. Eğer Amerika ABD dolarını kurtaramazsa, dünya egemenliğine son noktayı koymuş olacaktır.Amerika’nın Avrupa ülkeleriyle hır gürü de ABD dolarıyla Euro arasındaki rekabetin sonucudur. Avrupa birliğinin çökmesini şimdilerde en çok ABD istiyor.Çin tarafından kurulmakta olan yeni finans sisteminin de ABD’yi zorlaması caba… Petro-Yuan sistemi…Almanya’da BND+CIA organizasyonunda darbe yapmaya bile kalkıştı. Şimdilik ört bas edilmiş olsa da böyle bir darbe girişiminin, bir X Gününde, yapılmak üzere planlandığı ortaya çıktı.Avrupa Birliği dağılırsa, Amerikan finans sistemimi daha hâkim bir konuma geçeceği için, Birliğin dağılması Amerika’nın işine gelmektedir. Dolar daha da geçerli bir değişim değeri olacaktır.Almanya Avrupa Birliği üyelerini ayakta tutmak için kendi insanının emeğinden çok fedakârlık yapması gerekecek. Yunanistan’ı kurtarmak için gerekli para 300 milyar Euro idi. Ancak İtalya ve arkasından sırada duran İspanya’nın kurtuluşu için gereken para miktarı trilyon Euro’lar gerektiriyor.Avrupa ordusu kurulması muhabbeti de buradan çıkıyor. NATO olacakmış! Bunun dışında NATO’ya paralel bir Avrupa ordusu kurulacakmış!Bunları şunun için anlattım. Avrupa Rusya ile ticaret yapamadığı için çok sıkıntıya girdi. Amerika şimdilerde Avrupa’ya diyor ki petrolü de benden alacaksınız. Pahalı da olsa Amerika’dan alacaksınız.Ben (ABD) sizi NATO vasıtasıyla II. Dünya Savaşından beri koruyorum artık korumayacağım ya da NATO’nun giderlerine katılın. Bedel ödeyin. Diyor.Amerika dünya ölçeğinde kurduğu finans sitemini sürdürmesi için petro-dolar anlaşmalarının yürürlükte olması zorunludur. Aksi taktirde hiçbir karşılığı olmaksızın dolar basıp, krizlerden çıkış olanağını kaybedeceğinden, petro-dolar daha da bir önem kazanıyor.Amerikan finans siteminin, alarm zilleri çalmasının önemli nedenlerinde birisi de, Batı Asya’da (Orta Doğu’da) Amerikan egemenliğinin zor günler yaşıyor olmasındandır.Bölgedeki egemenliğine en büyük karşıtlık İran’dan gelmektedir. Dolar egemenliğini tehdit eden esas unsurun İran olduğuna inanmaktadır.Dert petro doların başına bir iş gelmesin derdidir.Dolar meselesi İran meselesidir. İran meselesi Çin meselesidir. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın esas olan mesele Dolar ve finans sisteminin işlemesidir.Karşılıksız basılan dolarlar, üretilen ürünler için gerçek bir değişim değerine karşılık gelmediğinden, ülkeler kendi paralarıyla veya takas usulü ticaret yapmaya yönelmeye başladılar.Petro dolar sisteminin devamını sağlamak, sadece İran sorununu çözmekle bitmeyeceği bellidir. Bölgenin diğer güçlü ulus devleti Türkiye’yi de bölmek gerekiyor. İsrail’in güvenliği ve doların güvenliği aynı şey olduğundan, bölgede Kürdistan kurulması her türlü stratejinin önündedir.Özetle Amerika’nın bölgede Kürdistan kurma iradesi; dolar iradesinden kaynaklanmaktadır.Bazı Amerikancıların ve dolarcıların, Amerika ile Türkiye ilişkileri Normalleşme Aşamasındadır diyor ya… Aslında demek istiyorlar ki dolarlı finans sisteminde şimdilik bir aksilik yok, işler yolunda…Amerika Bölgeden ve Kürdistan’dan vaz geçerse, Dolar’dan ve zorla yaşattığı Amerikan finans siteminden de vaz geçti demektir.Bu sebeplerden ötürü Amerika, şimdilerde, Türkiye’ye diyor ki, Fırat’ın Batısını aldın bununla yetin. Ben Fırat’ın Doğusunda DOLAR’ımı koruyacağım. Buraya karışma.