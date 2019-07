İran Amerika gerginliği ve CIA mesaisi

[email protected]

Amerika İran ile savaşmak yerine, İran halkını İran devleti ile savaştırmayı planlıyor. Becerebilirse bu planı uygulamaya çalışıyor.CIA, dün, Venezüella’da bir provokasyon yaptı. Otobüs durağında, otobüs bekleyen masum yedi kişiyi öldürdü.Bir ülkede, durup dururken masum insanların öldürülmesinin halkta yaratacağı güvensizlik duygusunu düşünebiliyor musunuz?CIA böyle kışkırtmaları genellikle o ülke insanının değer verdiği bayram veya kutlama günlerine denk getirerek gerçekleştirir.İran Devleti dün itibariyle yaptığı bir açıklama ile 17 ABD ve diğer ülkelerden kişilerin provokasyon yapmak üzere iken yakalandığını söyledi.Amerika İran’a uyguladığı yaptırımlarla, İran halkını İran devletine karşı kışkırtmasının yeterli olmadığına kanaat getirmiş ki, CIA’nın vazgeçilmez metotlarını devreye sokmuş.Lakin CIA’nın uyguladığı provokasyonların bir işe yaraması için medya işlevine ihtiyacı vardır. Vardır ki provokasyon uygulamasının ardından, konu medyada işlenebilsin.İran’da medya devletin elinde olduğundan, CIA böyle bir imkana sahip değil. Yani yap provokasyonu, sonrada, devamını medyada sürdür. İran’da bu imkânsız. Hani biliyoruz ya, her türlü savaşlar medyada başlayıp öylece devam eder.İran’da istihbarat için ajan devşirmekte kolay değil. Sadece satın almalar mümkün olabilir. Bu sistem de çabucak deşifre olurmuş! İstihbarattan emekli olanların anlatıları böyle…Amerika’nın, müdahale edeceği ülke içinden ajan devşirmek için, her halde, en kolay ülke Türkiye olsa gerek. Çünkü Amerika ile yaşadığımız kucak kucağa durumu 80 yıl sürdü. Çocuğu Amerika’da okusun diye, satın alınan istihbarat görevlilerimiz oldu. Çünkü açık yargılandığı için bu kişiyi biliyoruz. Lakin ya bilmediklerimiz. E4n kolay devşirilenler her halde vatansızlardır.ABD ülkemiz içinden her cins adam devşirebildi ki, on yılda bir ülkemizde, ABD darbeleri yaşadık. İran’da, 1953 de, Musaddık’a yapılan darbeden sonra pek müdahale edemediler. Amerika’nın İran’da cirit atması kolay değildir.İran Amerika savaşına doğru yol aldıkça, daha çok CIA metodu deşifre olacağı kesindir. Dünya artık Amerika’nın yapıp ettiklerine karşı uyanık duruyor. Hatta hiç uyumuyor.