İran’a Ambargo uygulamayana da ambargo uygularım!

Amerikan Başkanı, İran ile yapılan Nükleer Antlaşmadan çekildiğini açıkladı. Sert bir ambargo uygulayacağını ifade etti. Ambargonun sadece İran ile sınırlı olmayacağını,İran halkını da İran yönetimine karşı isyana kalkmasını istedi.Son iki aydır bölgemizdeki gerilimi İran’ı bahane ederek kademeli olarak artırdıklarını görüyorduk. İsrail’in bakanlarından birisi de,İsrail’in, Suriye’de vurduğu bazı tesislerin İran’a ait olduğu yalanını söyledikleri günümüzün savaş çıkarma bahaneleri olduğunu biliyorduk. Şimdi bu hamle ile bir adım daha ileri gitmiş oldular.Amerika’nın kaybetmekte olduğu dünya egemenliğini, İran ve bölge ülkelerini tehdit ederek, yeniden kazanma peşinde olduğunu biliyorduk.İran’a uygulanacak bir ambargo, dorudan Türkiye’ye de uygulanacak bir ambargodur. İran’ın petrol satışının sınırlandırması, bizim ile İran arasındaki ticaretin durması anlamına gelir.Türkiye’nin yapması gereken, Rusya ile birlikte Amerikan ambargosuna karşı çıkmaktır. Eğer mümkün oluyorsa, Avrupa ülkelerinden de ambargoya karşı olanları da yanlarına almalıdırlar.Amerika’nın dünya eşkıyası olamayacağını Çin, Rusya, İran Türkiye ve katılan diğer ülkelerle birlikte ABD’ye göstermelidirler.Amerikan ambargosuna dahil olmayanlara da, ABD’nin ambargo uygulaması, bölge ülkelerinin geleceğini tehdit etmeye yöneliktir. Bugün İran halkını İran devletine karşı kışkırtan ABD, yarın da, Türk halkını Türk milli devletine karşı kışkırtır.Türkiye’nin hiçbir şekilde İran ile Amerika arasında arabuluculuğa soyunmaması gerekir. Bunun anlamı Amerika’nın uygulayacağı ambargoya bir başka yoldan dahil edilmesi anlamına gelir ki, böyle bir durum Türkiye içinde felaket olur.Anlaşılan odur ki; ilk yapacakları iş; İran halkının içine nifak sokarak, İran halkını, devletine karşı bir duruma getirmektir.Türkiye’nin hiçbir şekilde, ABD ve müttefiklerine istihbarat yardımı ve işbirliği yapmamasıdır.Astana Sürecini durdurmak için Suriye’ye ABD tarafından yapılan füze saldırıları işte bu ambargolar ile devam etmektedir.AKP yönetimi ve Bahçeli füze saldırılarını alkışlamışlardı. Şimdi de İran’a karşı ambargoyu alkışlarlarsa bunun sonu felakettir.Amerika’nın, İran’a kaşı ambargosuna, tarafsız kalırım şeklinde bir duruş; ABD yanında bir duruş demektir.Türkiye yönetiminin hemen İran ve Rusya konuyu görüşmesi ve ortak tavır konusunda bir açıklama yapmaları saldırganlığı başından önlemeye çok yardımcı olacaktır.