İran’ı satmak teslim olmaktır

Amerika’nın İran’a uyguladığı ambargonun birinci paketi uygulamaya kondu. İkinci paketi de Kasım 1918’de yürürlüğe girecek.Birinci paketin uygulamaya konulmasıyla birlikte Amerikan medya makinasının Türkiye şubesi de hızla görev yapmaya başladı.Sanki Ambargo İran’a değil de Türkiye’ye uygulanıyormuş gibi bir hava yaratıldı. Bunda, hortumcuların, piyasadaki dolarları çekmesinin de çok önemli rolü oldu.Doların çekilmesinin şöyle okunması gerekir; Siyasi iktidara ve Cumhurbaşkanına,“mesajı verildi. İktidar korkutulmaya çalışıldı.Hortumcular ve dolar vurguncuları, Türkiye’yi Amerika’ya teslim olmaya ve İran’ı satmayı telkin ediyorlar. Provokasyon yapıyorlar.Birinci pakette, İran’a çelik, bakır, alüminyum,maden, elektrik-elektronik teçhizatları, boru, vana ve ham madde gibi sanayi üretiminin temelini teşkil eden malzemeleri, İran’a satmamamızı, Amerika bizden istiyor.İran ile ticaret yapan Amerika ile ticaret yapamaz diyor.Anlaşılan odur ki, bankalar arası para transferini sağlayan SİWİFT anahtarını devreye sokmuş.Birincisi, Amerika’nın dediklerini yapmak, bir başka değişle teslim olmak ve İran’ı satmak.İran’ı satmakla iş bitmez. Astana sürecinin de satmış olursunuz. Rusya’yı da satmış olursunuz.İran’a ambargo uygulamanız halinde Rusya ile olan ilişkileriniz de derhal bozulur.Suriye’nin kuzeyinde Kürdistan kurulması kolaylaşır. Türkiye’nin bölünmesinde önemli bir adımı gerçekleştirmiş olursunuz.Direndiğinizde Rusya, İran ve bazı mazlum ülkelerin de yanınızda olduğunu görürsünüz.Belli bir süre sıkıntıdan geçeriz. Ancak Amerika’dan bağımsızlaşmış bir Türkiye huzurun Türkiye’sidir.Birinci etapta petrol söz konusu değildir. Amerika müttefiklerinin ne kadar samimi olduğunu birinci pakette anlamış olacaktır. Ambargoya iki kademe koyması müttefiklerinin direncinin ne ölçüde olduğunu anlamaya yöneliktir. Müttefik örgütlemesi yapmaya çalışmaktadır.Elbette direnmek için alınacak tedbirler vardır. Bu tedbirler için birlik olmamız ve tedbirleri desteklememiz gerekir.