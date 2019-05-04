İsrail ordusu, Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu binayı vurdu! İşte o anlar

İsrail ordusu, Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu binayı vurdu! İşte o anlar
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